颱風馬勒卡來襲 華航復興航班異動

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颱風馬勒卡預估明天最接近台灣，將影響北部和東半部天氣，復興航空今天宣布，取消明天松山起降的國內線航班，華航班機也有異動。

中颱馬勒卡步步逼近台灣，中央氣象局說，今晚到明天整天是影響最劇烈的時候，各家航空公司今天也陸續公布航班異動。

復興航空宣布，受馬勒卡颱風影響，明天松山起降的國內線航班全數取消，其他航線正常執行，國際線GE320、GE319松山重慶航班提前3小時起飛。

華航表示，明天桃園石垣島航班CI124、CI125航班更改至18日；華信航空台北金門AE1261、1262航班、台北台東AE391、AE392、高雄花蓮AE7931、AE7932航班取消，其餘航班正常起降。1050916

(中央社)