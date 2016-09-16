高雄地區預計午夜全面恢復供水

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颱風馬勒卡來襲，為防豪雨造成原水濁度過高，自來水公司呼籲民眾蓄水備用並請節約用水，此外，因颱風莫蘭蒂造成停水的問題，高雄地區預計今晚12時全面恢復供水。

因應颱風馬勒卡來襲，自來水公司已成立緊急應變小組因應，為防豪雨造成原水濁度過高，各淨水場已加強戒備，颱風期間用戶如有供水問題，請撥打客服服務專線1910。

另外，大高雄地區，因颱風莫蘭蒂侵襲，加上山區降雨造成高屏溪濁度飆升，影響各給水廠供水，台水公司緊急調度台南清水及南化水庫水量應急。

台水表示，已依預定期程於今天下午2時陸續加壓供水，因復水初期管線空管及民眾蓄水設備待補水，所以管線末端及高地區復水時間將會稍慢，預計今晚12時全面恢復供水。

此外，送水初期如有用戶無法順利進水，可能因管線空氣阻塞或抽水馬達異常，用戶可先自行檢修或電洽台水客服中心。1050916

(中央社)