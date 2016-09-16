民眾連假出遊 朱立倫：納防颱考量

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新北市長朱立倫召開馬勒卡颱風災害應變會議，要求各單位做好防颱整備，就連民眾可能趁秋節連假出遊或出國納入防颱考量。

中央氣象局今天發布馬勒卡颱風陸上警報，朱立倫隨即召開災害應變會議，要求各單位全力做好防災工作，務必讓颱風的影響降到最低。

他表示，目前是中秋連假期間，很多防災工作要特別注意跟平日上班不同的情況，因為可能很多人連假期間在各地旅遊休閒或出國，應做好相關調度跟配合。

基於雨量預估不大，水利局報告時表示目前沒有關閉水門的計畫，但如果萬一要關水門，朱立倫指示水利局一定要立刻做好決定並通知車主，因為車主可能連假期間不在家，相關部門應做好準備工作。

另外，對於烏來、新店、三峽、坪林等地山區，最容易造成孤島現象，朱立倫也要求相關單位做好預防性撤離及預置必要的防災機具。

他表示，秋節連假期間，很多人在河岸、沿海周邊景點旅遊，如今發布陸警了，將嚴格執行海釣、觀浪民眾撤離工作，以確保大家平安。

朱立倫受訪時也對媒體詢及他中秋連假行程是否被颱風打亂的問題表示，這是公務員的工作，因此，市民的平安最重要，大家中秋快樂最重要。1050916

(中央社)