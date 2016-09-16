颱風假放半天挨轟 賴清德訴心聲

賴清德今天視察台南公園，向許多鄉親熱絡問候。(曹婷婷攝)

莫蘭蒂來襲，台南市長賴清德宣布放半天假，飽受抨擊，他今天上午視察台南公園樹倒災情，分享當年在成大擔任總醫師經驗，指要病人出院是困難的，但若不下決定，需要住院的人怎麼辦？他強調，做決策就要負責，宣布放假很容易，但宣布不放假，是最困難的決定，他願意承擔。

賴清德連2日來忙著勘災，儘管因宣布放半天假遭受輿論抨擊，但今天視察台南公園，仍有許多鄉親為他打氣、加油，他說，決定是否放颱風假的前夕，晚間7時預報，台南仍未達放颱風假標準，但他認為宜再審慎，到了晚間9時許，評估下午風雨變強，做出放半天假決策。

他說，很多人認為做這樣的決定不如早早宣布，他強調，要宣布放假很容易，他大可早早就宣布，自己也樂得輕鬆，但要宣布不放假，這是最困難的決定。

他以自己從醫為例說明，指20年前當醫生，遇到很多病人送進醫院時，因未能在事故發生第一時間急救，而失去救治最佳時機，甚至喪失寶貴生命，主要是因為早年，救人不成反而被家屬告上法院的事件頻傳，導致大家變得冷漠而見死不救，但我們的社會不應如此，大家如果只求明哲保身，不願意去做，社會就會越來越往下沈淪。

賴清德也分享他20餘年前一則救人小故事。當年他擔任國大代表，有一次騎摩托車在路邊，見到一名路人臥倒馬路，他發現後，就停下車，將此人移往蔭涼的人行道上，並查看他的情況。這人告訴他，躺在路邊約20分鐘，路上車來人往，沒人願意停下來看他一眼。

賴清德說，他舉這例子，只是想說明這個社會，應該給願意做事、願意承擔責任的人掌聲，而非一味指責，否則大家只求明哲保身，這社會不會進步，話鋒一轉，他說，南鐵案也是一樣，社會公眾利益，不應被少數人牽著走，不然，整個城市也無法進步。

(中時)