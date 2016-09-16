高雄》莫蘭蒂颱風停水 下午2點恢復供水
高雄市受莫蘭蒂颱風影響而停水的區域，水公司今天下午2點起陸續恢復供水，目前停水戶數剩不到5萬戶，水公司第七區管理處副理洪文正說，今晚12點可望全面恢復供水，不會跳票。
洪文正說，下午逐步完成大社區、仁武區、左營區及鼓山區等地的供水，晚上12點即可達成全面供水的目標。
水公司表示，大高雄地區，因莫蘭蒂颱風侵襲，加上山區降雨造成高屏溪濁度飆升，影響各給水廠供水，水公司緊急調度台南清水及南化水庫水量應急。
水公司指出，今天下午2點陸續加壓供水，當時是5萬戶停水，現正遞減中，因復水初期管線空管及民眾蓄水設備待補水，所以管線末端及高地區復水時間將會稍慢；送水初期如有用戶無法順利進水，可能因管線空氣阻塞或抽水馬達異常，請用戶先自行檢修或電洽水公司客服中心電話:1910。
(中時)
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