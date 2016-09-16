虎傷人案落幕 八達嶺動物園恢復自駕遊

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日前發生老虎攻擊離車遊客的八達嶺野生動物園，猛獸區部分園區已恢復自駕遊，並增設電網。不過，目前東北虎園尚未對外開放，園方正進一步研究改造措施。

八達嶺野生動物園老虎咬人事故發生後，園區在停業一個月後，於8月25日恢復營業，但當時的猛獸區仍在改造，自駕車遊客須換乘園區遊覽車，才能進入猛獸區。

京華時報今天報導，猛獸區已於兩周前改造完畢，一周前開放自駕遊。

報導引述動物園一位曹姓負責人表示，為保證遊客安全，園方在白虎園、孟加拉虎園等猛獸園區增設電網，將園區和遊客隔離。除了廣播提醒遊客注意安全，工作人員也在園區可視範圍內豎立新的安全提示。

但目前東北虎園尚未對外開放，傷人老虎已被圈養，園方正進一步研究改造措施。1050916

(中央社)