持續更新》中颱馬勒卡停班停課一覽表
(18:45更新 屏東-明天未達停止上班及上課標準)據最新氣象資料顯示，第16號颱風馬勒卡過去3小時強度略為增強，中心目前在恆春東南東方海面，向北北西進行，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽及臺灣東南部海面，對宜蘭、花蓮、臺東及大臺北地區將構成威脅。預計此颱風強度仍有稍增強且暴風圈有擴大的趨勢。今下午宜蘭縣率先公布明天(17日)停班停課。
以下為行政院人事行政總處公布停止上班及上課情形：
《北部地區》
基隆市 今天未達停止上班及上課標準。
臺北市 今天未達停止上班及上課標準。
新北市 今天未達停止上班及上課標準。
桃園市 今天未達停止上班及上課標準。
新竹市 今天未達停止上班及上課標準。
新竹縣 今天未達停止上班及上課標準。
《中部地區》
苗栗縣 今天未達停止上班及上課標準。
臺中市 今天未達停止上班及上課標準。
彰化縣 今天未達停止上班及上課標準。
雲林縣 今天未達停止上班及上課標準。
南投縣 今天未達停止上班及上課標準。
《南部地區》
嘉義市 今天未達停止上班及上課標準。
嘉義縣 今天未達停止上班及上課標準。
臺南市 今天未達停止上班及上課標準。
高雄市 今天未達停止上班及上課標準。明天未達停止上班及上課標準。
屏東縣 今天未達停止上班及上課標準。明天未達停止上班及上課標準
《東部地區》
宜蘭縣 今天未達停止上班及上課標準。明天已達停止上班及上課標準。
花蓮縣 今天下午未達停止上班及上課標準。
臺東縣 今天未達停止上班及上課標準。明天未達停止上班及上課標準。
《外島地區》
澎湖縣 今天未達停止上班及上課標準。
連江縣 今天未達停止上班及上課標準。
金門縣 今天未達停止上班及上課標準。明天未達停止上班及上課標準。
(集團連線報導)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。