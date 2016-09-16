持續更新》中颱馬勒卡停班停課一覽表

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馬勒卡颱風逐漸朝台灣迫近。（本報資料照片）

(18:45更新 屏東-明天未達停止上班及上課標準)據最新氣象資料顯示，第16號颱風馬勒卡過去3小時強度略為增強，中心目前在恆春東南東方海面，向北北西進行，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽及臺灣東南部海面，對宜蘭、花蓮、臺東及大臺北地區將構成威脅。預計此颱風強度仍有稍增強且暴風圈有擴大的趨勢。今下午宜蘭縣率先公布明天(17日)停班停課。

以下為行政院人事行政總處公布停止上班及上課情形：

《北部地區》

基隆市 今天未達停止上班及上課標準。

臺北市 今天未達停止上班及上課標準。

新北市 今天未達停止上班及上課標準。

桃園市 今天未達停止上班及上課標準。

新竹市 今天未達停止上班及上課標準。

新竹縣 今天未達停止上班及上課標準。

《中部地區》

苗栗縣 今天未達停止上班及上課標準。

臺中市 今天未達停止上班及上課標準。

彰化縣 今天未達停止上班及上課標準。

雲林縣 今天未達停止上班及上課標準。

南投縣 今天未達停止上班及上課標準。

《南部地區》

嘉義市 今天未達停止上班及上課標準。

嘉義縣 今天未達停止上班及上課標準。

臺南市 今天未達停止上班及上課標準。

高雄市 今天未達停止上班及上課標準。明天未達停止上班及上課標準。

屏東縣 今天未達停止上班及上課標準。明天未達停止上班及上課標準

《東部地區》

宜蘭縣 今天未達停止上班及上課標準。明天已達停止上班及上課標準。

花蓮縣 今天下午未達停止上班及上課標準。

臺東縣 今天未達停止上班及上課標準。明天未達停止上班及上課標準。

《外島地區》

澎湖縣 今天未達停止上班及上課標準。

連江縣 今天未達停止上班及上課標準。

金門縣 今天未達停止上班及上課標準。明天未達停止上班及上課標準。

(集團連線報導)