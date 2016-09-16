新北開放水門周邊紅黃線停車

為提前紓解民眾因應水門關閉的車輛臨時停車需求，今（16）日下午4點起，開放水門周邊部分道路紅黃線停車。

開放道路包括：新店區寶元路 1 段、忠孝大鵬堤外便道、中和區光環路 1、2 段、環河西路、永和區環河東路、仁愛路、永平路、保生路、永貞路、保安路、環河西路、文化路、永利路、永亨路、國中路、民權路、民生路、板橋區光環路 1 、 2 段、環河西路、三重區環河北路、環河南路、疏洪東路 1 、 2 段、疏洪西路、環漢路 1 段、捷運路、蘆洲區環堤大道、五股區五工一路、疏洪東路 3 段及 新北環快（環河東路 4 段至秀朗橋段）等部分路段開放紅黃線停車 。

新北市交通局表示，以上原則開放寬度10公尺以上容許雙側停車之紅黃線路段停車及停止收費，惟每一方向須可保持一車道通行；但如涉及停車場出入口、單行道、越堤道、施工區域及路口轉彎處亦不開放，仍以現場實際公告牌面為主，車主停放車輛時務必留下緊急聯絡電話以利聯繫。

(中時)