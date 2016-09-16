陳鏞基返一軍先發 力拚單季20轟

統一獅陳鏞基，今傷癒重返一軍，力拚單季20轟。（中時資料照 季志翔攝）

統一獅陳鏞基1日時與中信兄弟交手比賽中，因揮棒讓手指扭傷，下放二軍休養，今重返一軍，隨即先發扛下陣中第三棒，繼續挑戰單季20轟里程碑。

陳鏞基目前已經擊出19發全壘打，在獅隊陣中僅落後給新秀鄭鎧文，不料月初手指扭傷，讓他下放二軍休養，經過兩周休息，目前已無大礙。

目前中職各隊炮火聲隆隆，中信兄弟與桃猿陣中都已有6人達到20轟，雙雙打破中職紀錄，獅隊目前僅有鄭鎧文1人，陳鏞基只要在一轟也可以達到20轟，將追平2007年的隊史紀錄。

(中時電子報)