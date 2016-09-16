美法曾現最長閃電 暴風雨後仍須小心

研究人員確認，在美國奧克拉荷馬州與法國出現的閃電電光，是史上最長閃電，也提出警告，針對暴風雨過後何時外出才安全，他們的發現可能改變傳統看法。

2007年暴風雨在奧克拉荷馬州（Oklahoma）製造一道近200英里（321.85公里）長的閃電，而2012年在南法的暴風雨則製造出長達7.74秒的閃光。世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）昨天將這2起事件加入由他們所維護的天氣極端事件紀錄中。

美國國家航空暨太空總署（NASA）的馬紹爾太空飛行中心（Marshall Space Flight Center）研究人員藍恩（Timothy Lang）表示，創下紀錄的奧克拉荷馬州閃電，是從鄰近阿肯色州（Arkansas）邊境的杜爾沙（Tulsa）閃現，靠近奧克拉荷馬州狹地（Oklahoma Panhandle）。

他說，閃電從海拔6英里處開始延伸，並在數個地方接觸地面。1名科羅拉多（Colorado）的研究人員看到這道閃電，而藍恩說這道閃電的長度可能改變對暴風雨後安全性的想法。

他說：「閃電可能從數十或數百英里外出現，接著馬上來到你身邊。即使暴風雨已過去，你仍要小心可能落雷的地方。」

當暴風雨接近，氣象學家普遍建議「30-30」法則，也就是在看到閃電時默數30秒，若數到30秒之後才聽到雷聲，一般來說就可以安全繼續戶外活動，例如戶外比賽或野餐。但如果還未數完30秒就已聽到雷聲，就要馬上停止戶外活動，在室內靜候30分鐘後才能繼續。

藍恩也說：「這類法則需要審慎檢視。這與雷雨的類型有關。你必須知道閃電從何處開始。這可能降低一些風險，但並不是『沒有風險』。」（譯者：中央社廖禹揚）1050916

(中央社)