颱風襲台 桃園地景節17日暫停

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因應馬勒卡颱風來襲，桃園地景藝術節活動17日暫停1天，交通接駁車全面停駛。主辦單位今天開始加強各項展品的防颱準備，多項活動也取消，相關活動更動將公布在官網中。

莫蘭蒂颱風雖然遠離，但馬勒卡颱風尾隨而至，也造成桃園地景藝術節日前休息兩天後，今天又宣布在考量安全因素下，明天暫停1天。

桃園市長鄭文燦今天再度前往新屋展區，視察展區相關防颱準備工作，同時也指示現場留置部分須加強固定，警、消做好防颱措施。

主辦單位表示，17日取消活動，包括所有交通接駁車全面停駛；17日新屋、八德社區活動取消。相關活動訊息，可參考2016桃園地景藝術節官方網站。1050916

(中央社)