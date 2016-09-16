李晨為范冰冰慶生 網友：求婚了嗎？

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今天是大陸女星范冰冰35歲生日，凌晨男友李晨在微博曬出女友的慶生照，文稱「西班牙風味簡餐生日會」，並加上用西班牙文寫的生日快樂。網友紛紛按讚，說「求婚了嗎？」。

新浪娛樂報導，李晨在微博中曬出聚會現場擺放的「BING」造型的汽球和粉紅色的蛋糕，並用西班文祝福女友生日快樂。

網友紛紛按讚，「開始秀恩愛呀，結婚吧結婚」「你有本事秀恩愛，你有本事結婚啊」「求婚了嗎？生日快樂，冰冰！」1050916

(中央社)