颱風逼近 台中市籲民眾勿進山區
因應馬卡勒颱風來襲，台中市消防局應變上緊發條，並提醒民眾暫勿前往大雪山、南湖大山、中央尖山、鳶嘴山、橫嶺山等各大山岳，以避免危險。
中央氣象局今天上午8時30分發布中度颱風馬勒卡陸上颱風警報，目前馬勒卡位於恆春東南方海面上，持續朝台灣方向前進，過去3小時強度略為增強，7級風暴風半徑達到150公里，而10級風暴風半徑也有50公里。
消防局表示，在災害應變中心未成立二級以上開設前，由消防局救災救護指揮中心及消防局緊急應變小組編組成員運作，後續視颱風對台中威脅情形提高開設層級。
為因應颱風來襲，市府各機關陸續進行防颱整備工作。市府水利局表示，盤點防汛整備資料，目前已備妥2萬7000個沙包、抽水機256部、防汛鼎塊850塊、太空包60包，而中興、五張犁、后溪底及湖日抽水站也整備完成。
可能受影響梨山地區範圍，水利局也在梨山地區林道巷先行預佈挖土機及卡車等重機械，全天候24小時待命；同時間也通知和平區公所，加強注意馬勒卡颱風動態及土石流、土石坍方落石防災作業。
另外，全市29區公所已於下午1時開始，開放民眾領取沙包，民眾可到離住家最近的區公所憑身分證或駕照免費領取沙包，沙包領取的數量原則為每戶10包、公寓大廈及工商行號30包。若身分證或駕照地址不在轄區公所行政區內的民眾，得檢附租屋契約或里長證明等證明文件領取。1050916
(中央社)
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