雲林肥料店遭撞 警方鎖定一男子
雲林縣土庫鎮一家肥料店的鐵捲門、圍牆，今天凌晨疑被車輛撞毀，店主報案後，警方已鎖定一名吳姓男子涉嫌，將傳喚到案說明。
店主表示，他開設的肥料店與住家相連，昨晚是中秋夜，並未發生任何異狀，但今天清晨開店後，發現鐵捲門凹陷、圍牆也被撞毀，研判是車輛肇事逃逸，於是報警處理。
業者指出，他住家的起居處距店門口有段距離，昨晚並未聽到異常聲響，當清晨看到鐵捲門凹陷，還以為遭小偷；等到看見圍牆被撞毀、屋簷也搖搖欲墜，才驚覺有人開車撞到他的店。
警方前往現場採證後，在地上發現有車輛頭燈碎片，證實遭車輛撞擊，於是調閱附近監視器，研判是1輛白色轎車所撞，將傳喚家住雲林縣四湖鄉的吳姓車主到案說明。1050916
(中央社)
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