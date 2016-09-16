潘孟安小琉球勘災 今晚恢復全島供電

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颱風莫蘭蒂重創屏東離島琉球鄉，全島幾乎斷水斷電及斷訊，屏東縣長潘孟安今天前往勘災時表示，已緊急要求台電搶修，預計晚間將可恢復全島正常供電。

小琉球在莫蘭蒂颱風中可說遭受百年來強風重創，全鄉電線桿幾乎被吹倒，加上路樹、路燈傾倒嚴重，全島4400多戶大停電，而14、15日交通船停駛，昨天下午縣府緊急協調海巡署調派船隻載運台電、台水及電信等人員登島搶修。

潘孟安上午搭乘交通船到小琉球瞭解全鄉受損狀況，鄉長陳隆進、縣議員洪慈綪及多位民意代表陪同說明災情，除了大福漁港有數艘的竹筏、小船沈沒，公營交通船也受損，防波堤有部分損壞，陳隆進等人建議縣府能協助爭取加高防波堤及台電事前屯放修復備料，以免再發生事件。

潘孟安表示，今天東港-小琉球交通船上午已恢復行駛，大型機具及台電維修備料已載送前來搶修，希望趕在晚間全面正常供電。

颱風造成鄉內唯一小學白沙國小校舍嚴重受損，不僅教室多處門窗玻璃破裂、樹木傾倒，體育館屋頂遭強風吹掀，全校老師放棄休假返校整理校園，縣府今天並協調100位國軍進駐協助災後復原，希望趕在假期結束，提供學生安全學習空間。

潘孟安強調，目前颱風雖已遠離，但縣內救災工作尚未結束，災防中心人員也尚未撤離，地方若有迫切搶修需求，可先行用動用第2預備金或通報縣府由開口契約廠商立即施作。

屏東今天太陽高照，淹水地區不少家戶進行大掃除，曬家具，趕著災後重建，恢復正常生活。台電今天出動600多人進行全屏東縣的電力修復，到今天下午5時，全縣還有9萬9000多戶停電。1050916

(中央社)