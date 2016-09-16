4年來首次 李嘉誠重回香港住宅地產

華爾街見聞、一財網報導，香港地政總署近日公佈消息，李嘉誠長實地產子公司裕輝投資有限公將以19.5億港元購買新界的一地塊，大幅高於市場估值12.2億至14.6億港元。 這是李嘉誠4年來首次從香港政府處購買用於住宅建設的用地。

2011年香港政府賣出的地產有37%是李嘉誠買走；2012年，比例降為6%。此後李嘉誠收手香港地產轉戰海外；過去幾年，李嘉誠連續大舉拋售香港和大陸物業，並將數以千億計的資金投入歐洲，尤其是英國。

(工商)