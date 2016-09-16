林全自掏腰包，金門買「珠螺」

林全（中）今午視察金門沙美老街，自掏腰包買海鮮「珠螺」。（李金生攝）

林全拿出皮夾子，掏錢買「珠螺」，讓隨行官員也感意外。（李金生攝）

林全開心與攤販握手致意。（李金生攝）

行政院長林全今（16）日巡視金門颱風災情，在沙美老街與攤販閒聊時，自掏腰包買了當地海鮮「珠螺」，縣長陳福海搶著付帳，縣議員陳滄江也加碼100元，在緊湊的勘災行程中，留下一段很「平民」的小插曲。

林全是在行政院秘書長陳美伶、兼福建省政府主席張景森等人的陪同下，在今天上午10時55分到金門勘查莫蘭蒂颱風災情，中午就返回台灣，前後只有2個多小時。

在巡視沙美老街災損情況時，林全與擺攤的婦人閒話家常，親切詢問：「生意好不好？」隨後即拿出皮夾，抽出100元要買當地的海鮮「珠螺」。

陳福海縣長見狀，趕緊拿了100元欲代為付帳，縣議員陳滄江也拿出100元加碼購買，引來隨行官員哈哈大笑，林全也笑著將自掏腰包的100元收回去。

該名攤販看到生意上門，秤得滿滿一大袋「珠螺」，後來發現給了太多，再挖回去一些，與院長「斤斤計較」，不占便宜也不吃虧，講求公道的作法，再度讓眾人笑成一團，讓原來有些緊繃的勘災過程，一下輕鬆許多。

200元買來的一大袋「珠螺」，最後由行政院人員帶走，官員們私下表示，院長隨身帶錢出門，還真讓他們有些意外。

(中時)