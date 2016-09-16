u23培訓隊擊敗巨人二軍 拿下移地訓練首勝
U23培訓隊今進行移地訓練第3場交流賽，對手改為東京讀賣巨人隊二軍，中華隊此役由黃恩賜迎戰巨人隊年輕的長人投手與那原大剛，中華隊面對身高190cm的與那原毫不客氣，黃敬瑋與吳柏毅分別擊出一發陽春彈，加上今天中華隊森榮鴻成功守住最後一道關卡，也幫中華隊以4：3拿下移地訓練首勝。
此役黃恩賜主投4局只被擊出3支安打送出4K，只被去年曾來過台灣打冬盟的第4棒岡本和真擊出一發陽春彈失1分，後面中華隊啟動投手車輪戰，黃子鵬、曾綺、吳丞哲、賴智垣各負責一局，最後由森榮鴻把守最後一道防線，其中曾琦中繼一局面對4個人次飆出3K,，牛棚合力幫助中華隊以1分差力克巨人二軍。
中華隊首局開路先鋒黃敬瑋就擊出首局首打席全壘打幫助中華隊先馳得點，接著施冠宇與陳重羽接連安打，讓中華隊第一局就取得2分領先，五局下中華隊再靠著吳柏毅陽春彈與王正棠、黃敬瑋接連安打攻下第4分，中華隊就在投打俱佳的情況下拿下赴日移訓首勝。
擔任開路先鋒的黃敬瑋4次打擊2支安打包含一支提振全隊士氣的首局首打席全壘打，賽後他評析，其實就是一直把球跟好，調整好自己的節奏，因為來到日本發現這邊的投手球速都很快，而且變化球都很準，就是努力把自己該做的做好，也把握機會學習與不同類型的投手對戰來累積經驗，也希望能一直保持下去。
(中時電子報)
關鍵字：u23培訓隊
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。