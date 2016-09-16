u23培訓隊擊敗巨人二軍 拿下移地訓練首勝

u23培訓隊開路先鋒黃敬瑋，今面對日職巨人二軍，首局首打席全壘打，單場繳出4支2的亮眼表現。(棒協提供)

U23培訓隊今進行移地訓練第3場交流賽，對手改為東京讀賣巨人隊二軍，中華隊此役由黃恩賜迎戰巨人隊年輕的長人投手與那原大剛，中華隊面對身高190cm的與那原毫不客氣，黃敬瑋與吳柏毅分別擊出一發陽春彈，加上今天中華隊森榮鴻成功守住最後一道關卡，也幫中華隊以4：3拿下移地訓練首勝。

此役黃恩賜主投4局只被擊出3支安打送出4K，只被去年曾來過台灣打冬盟的第4棒岡本和真擊出一發陽春彈失1分，後面中華隊啟動投手車輪戰，黃子鵬、曾綺、吳丞哲、賴智垣各負責一局，最後由森榮鴻把守最後一道防線，其中曾琦中繼一局面對4個人次飆出3K,，牛棚合力幫助中華隊以1分差力克巨人二軍。

中華隊首局開路先鋒黃敬瑋就擊出首局首打席全壘打幫助中華隊先馳得點，接著施冠宇與陳重羽接連安打，讓中華隊第一局就取得2分領先，五局下中華隊再靠著吳柏毅陽春彈與王正棠、黃敬瑋接連安打攻下第4分，中華隊就在投打俱佳的情況下拿下赴日移訓首勝。

擔任開路先鋒的黃敬瑋4次打擊2支安打包含一支提振全隊士氣的首局首打席全壘打，賽後他評析，其實就是一直把球跟好，調整好自己的節奏，因為來到日本發現這邊的投手球速都很快，而且變化球都很準，就是努力把自己該做的做好，也把握機會學習與不同類型的投手對戰來累積經驗，也希望能一直保持下去。

(中時電子報)