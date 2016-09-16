咒人兒子3天死 陸祈福黨偷渡來台行騙

2男3女大陸祈福黨，偷渡來台行騙。（陳鴻偉翻攝）

騙徒一搭一唱，要帶被害人去找老神仙。（陳鴻偉翻攝）

警方追回歹徒未分完的13萬現金。（陳鴻偉翻攝）

歹徒做法用的符咒。（陳鴻偉翻攝）

祈福黨得手後的分贓字條。（陳鴻偉翻攝）

大陸廣東籍簡姓、陸姓等2男3女，8月時搭漁船偷渡來台，日前在二二八公園搭訕65歲簡姓老婦，裝神弄鬼假扮命理大師，恐嚇老婦：「妳家有大劫難，兒子3日內會死！」老婦急得將22萬金飾、現金，交給他們做法解厄，財物卻被調包成2瓶水和2塊石頭，中正一警方循線追查，上周在桃園南崁逮捕5名陸人，以及2名協助的台籍男子。

簡姓婦人報案供稱，上月23日上午她在公園運動，先有45歲簡女向她攀談，問簡認不認識住在附近，法力高強的百歲法師，簡說不知道時，53歲祈福黨同夥陸女跑出來插話，表示：「我最近才剛去過！幫你們聯絡好了！」

3人在公園行走時，41歲扮演法師孫女的林女「剛好」和他們碰面，誆稱爺爺年事已高，除非有緣已不幫人施法，但她可以打給爺爺看願不願意，接著轉身離開。

5分鐘後林又出現，神色寧重對被害人表示，「爺爺說跟妳有緣願意幫忙，他剛才用天眼通幫妳看過，說你家3日內必有血光之災，妳兒子會死於非命！」嚇得老婦不知如何是好，不斷拜託大師幫忙。

林女接著要求簡，將家中所有值錢的財物都拿出來，解釋這些金銀財寶都是「業障」，累積越多業障越重，但她可代為祈福，將這些業障全部化掉，簡婦聽後就在騙徒陪同下，先到銀行領出10萬老本，再回家中拿了金項鍊、戒指等財物，總值約22萬元，最後又回到二二八公園。

林拿出黑色塑膠袋要老婦放進去，接著要她低頭祈禱不准睜眼，否則法術就不靈，卻趁機將財物調包，事後叮矚老婦3天後才能打開，接著揚長而去，老婦事後發現被騙前往警局報案。

中正一分局經多日追查，日前在桃園南崁某大樓內，逮捕林女在內的3嫌、幕後監控的2名大陸籍男子，還有2名協助接應、載送的韓姓、陳姓台灣人，清查後發現5名陸人竟然都是偷渡來台，現場另查扣符咒、分贓字條以及13萬現金。

警方指出，5嫌來台後透過台人接應，前往各大公園、花市尋找老婦人下手，初查他們至少涉及另2起詐騙案，訊後除依詐欺罪將7人送辦，另呼籲被害人可向中正一分局聯繫。

(中時)