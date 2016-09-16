馬勒卡襲台 機場捷運遇10級風停駛
因應馬勒卡颱風來襲，正在緊鑼密鼓測試的機場捷運線也做好防颱準備，捷運公司表示，若超過10級風速，列車就會停駛。
桃園巿長鄭文燦今天下午在桃園大眾捷運股份有限公司董事長劉坤億、總經理陳凱凌等人陪同下，視察機場捷運各項防颱準備。
鄭文燦並視察桃園機場捷運線的行控中心及車輛維修廠；針對雙颱接踵而至，鄭文燦表示，機場捷運線全長51公里，站在台北市，颱風動態應和台北巿同步。同時，未來營運後面對風災的安全判斷，如果超過10級風速，依照規範，列車就必須停駛。
鄭文燦表示，機場捷運路線長51公里，A1站位於台北巿，這次颱風來襲，台北市進入暴風圈時間比桃園巿早，因此行控中心運作、地下隧道和地下車站防水、電力系統檢測穩定等項目，都是很重要的準備工作。
捷運行控中心主任謝志成在報告中表示，平均風速8級就會降速到每小時40公里，瞬間11級風或10分鐘平均風速達10級，就會停駛。
鄭文燦指示，為確保營運安全，希望能做好防颱準備。1050916
(中央社)
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