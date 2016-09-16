馬勒卡暴風圈逼近 台中以北全納入警戒

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馬勒卡增強，台中以北全納入警戒範圍！氣象局新增桃園、新竹、苗栗、台中納入警戒範圍，陸警範圍擴大及整個東半部、北部以及台中地區。氣象局指出，颱風仍有增強且擴大的趨勢，請務必多加留意。

目前馬勒卡中心位置在恆春東方約310公里之海面，7級風暴風半徑 150 公里，10級風暴風半徑 50 公里，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於 16級風，以每小時19公里速度，向北北西轉北進行。

氣象局發布陸上颱風警報，範圍包含宜蘭、花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）及台北、新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中，海上颱風警報範圍包含台灣東南部海面、台灣東北部海面、巴士海峽及台灣北部海面。

受到外圍環流影響，今晚至明日，宜蘭、花蓮、新北、基隆、桃園、台北山區、新竹山區、苗栗山區、台中山區、南投山區、雲林山區及嘉義山區都有局部大雨發生的機會。

(中時)