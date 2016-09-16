馬勒卡迫近 12縣市大雨特報

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氣象局對12縣市發布大雨特報。（圖片來源：氣象局）

受到中颱馬勒卡及外圍環流影響，氣象局對台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣發布大雨特報。

氣象局表示，今（16日）晚至明（17）日宜蘭地區、花蓮地區、新北地區、基隆地區、桃園地區、台北山區、新竹山區、苗栗山區、台中山區、南投山區、雲林山區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請注意坍方及落石。

(中時)