普天間基地遷移案 日政府告贏沖繩縣府
有關位於沖繩縣的美軍普天間基地（宜野灣市）遷至邊野古（名護市）一事，日本中央政府向法院提告，認為沖繩縣知事翁長雄志違法，法院今天做出判決，認為翁長違法。
日本放送協會（NHK）報導，福岡高等法院那霸支部今天審理日本政府告沖繩縣知事（縣長）翁長雄志，在處理普天間基地遷移至邊野古事務上違法的案子。針對翁長取消邊野古填海造地批准一事，法官多見谷壽郎認為翁長違法。
有關普天間機場遷移至邊野古一事，日本中央政府與沖繩縣對立，今天是法院首度對此事做出判決。
法官表示，為了去除普天間基地的害處，唯有填海造地。填海造地的話，可讓沖繩縣整體減輕設基地的負擔。
有關邊野古沿岸填海造地一事，沖繩縣前知事仲井真弘多批准可以填海造地，但他的繼任知事翁長於去年10月取消填海造地的批准。今年3月，日本國土交通大臣石井啟一對翁長提出糾正，要求翁長撤回「取消填海造地的批准」。
沖繩縣府反對中央政府的做法，認為此事沒顧及環保等，在法律上有瑕疵，沖繩縣知事依職權，取消填海造地批准是合法的。
在日本，這次是首度中央政府基於地方自治法向法院提告，要求確認地方政府違法。7月提告之後，經過2次口頭辯論，短短2個月之內，法院速判速決。
沖繩縣副知事安慶田光男對NHK說：「雖然（判決結果）在意料之中，但我們不認為取消填海造地的批准是違法的，我們不服判決，無法接受這判決。會在釐清狀況後，考慮辦理上告最高法院的手續。」1050916
(中央社)
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