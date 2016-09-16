康木祥柏林吸睛 謝志偉：台德交流典範
台灣雕塑大師康木祥近日參加德國柏林規模最大的藝術博覽會，成為大會亮點；駐德代表謝志偉表示，康木祥除是台灣之光也為台德藝術交流樹立典範。
康木祥參展團隊人員向中央社表示，柏林規模最大、歷史最悠久的藝術博覽會「BERLINER LISTE」9月15日至18日登場，今年有來自25個國家參與，康木祥是唯一也是第一位受邀參加的台灣雕塑藝術家。
藝術博覽會策展人指出，「因為有了康大師的作品來到柏林，成為大會的一大亮點，」而開幕典禮還特別選在康木祥的展位上舉行，聚集來自各國藝文人士與貴賓，欣賞康木祥來自台灣再生鋼纜藝術。
團隊人員表示，在場的一位藝術大學的教授說：鋼是冰冷沒有情感的，如此強硬剛毅的材質在藝術家的巧手下轉換為柔軟、渾圓的有生命作品，這強烈的對比，看起來和諧又震撼。
謝志偉特別到場致詞，表示之前在台北101前就被康大師作品吸引與震撼，這次在德國與康大師相處後，更感受到藝術家與台灣土地及地球那種強烈的連結，在開幕典禮中更可以看出德國人對作品的高度興趣與重視。
他說，「康大師的展出不僅為台灣之光，也為台德文化藝術交流樹立了典範。」
由於適逢中秋節，康木祥也感謝代表處同仁，細心協助讓活動圓滿，也感謝各地僑領百忙中特別來參加，「用藝術聯結台灣同胞在柏林大團結，我非常感動」。
根據康木祥美術館介紹，再生鋼纜藝術是全球第一件以退役電梯鋼索的作品，他以101大樓660萬人使用後的退役電梯鋼纜創作的環保藝術作品，命名為「無限生命」，投入1年半完成讓鋼纜重生。1050916
(中央社)
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