陸專家談殲15彈射器
解放軍新造航母持續推進，外界好奇大陸將如何解決新航母艦載機殲-15的彈射技術問題。大陸軍事網站近日首度曝光一張殲-15戰機起飛照，位於機身前段的起落架明顯變粗，前輪疑似安裝彈射拉桿。大陸軍事專家表示，若照片屬實，從整體外形判斷，應該是殲-15的彈射起飛技術驗證機。
新浪軍事網報導，解放軍新造航母建造進展順利，但艦載機起降方式是否會採傳統蒸汽彈射或電磁彈射技術，仍是未知數。然而，全球艦載機彈射技術現以美軍獨佔鰲頭，殲-15機身所安裝的彈射裝置，雖無法確定新航母將採用何種彈射方式，卻也證實大陸已具備該項技術。
彈射起飛可在短時間內達到較大的離艦速度，且從航母飛行甲板上起飛時，具有高效率，滑跑距離短及不受風向與航母搖晃等外力干擾影響等特點，現技術廣泛應用在各式艦載機起飛。
報導援引軍事專家說法指出，殲-15改為彈射起飛，相關結構必須有所調整，而非單單調整起落架；彈射起飛會導致飛機起降特性、飛行軌跡控制及使用流程和操作方法的改變，這些動作皆影響著飛機整體設計。
該專家強調，作為國產第一代固定翼艦載戰鬥機，殲-15目前已經發展出了雙座型號並將繼續改進，即使中國在未來的幾年中開始研製下一代隱形艦載戰鬥機，但殲-15未來20-30年仍將是中國艦載戰鬥機的中堅力量，所以選擇殲-15作為彈射起飛的試驗對象非常合理。
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。