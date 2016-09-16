陸專家談殲15彈射器

解放軍新造航母持續推進，外界好奇大陸將如何解決新航母艦載機殲-15的彈射技術問題。大陸軍事網站近日首度曝光一張殲-15戰機起飛照，位於機身前段的起落架明顯變粗，前輪疑似安裝彈射拉桿。大陸軍事專家表示，若照片屬實，從整體外形判斷，應該是殲-15的彈射起飛技術驗證機。

新浪軍事網報導，解放軍新造航母建造進展順利，但艦載機起降方式是否會採傳統蒸汽彈射或電磁彈射技術，仍是未知數。然而，全球艦載機彈射技術現以美軍獨佔鰲頭，殲-15機身所安裝的彈射裝置，雖無法確定新航母將採用何種彈射方式，卻也證實大陸已具備該項技術。

彈射起飛可在短時間內達到較大的離艦速度，且從航母飛行甲板上起飛時，具有高效率，滑跑距離短及不受風向與航母搖晃等外力干擾影響等特點，現技術廣泛應用在各式艦載機起飛。

報導援引軍事專家說法指出，殲-15改為彈射起飛，相關結構必須有所調整，而非單單調整起落架；彈射起飛會導致飛機起降特性、飛行軌跡控制及使用流程和操作方法的改變，這些動作皆影響著飛機整體設計。

該專家強調，作為國產第一代固定翼艦載戰鬥機，殲-15目前已經發展出了雙座型號並將繼續改進，即使中國在未來的幾年中開始研製下一代隱形艦載戰鬥機，但殲-15未來20-30年仍將是中國艦載戰鬥機的中堅力量，所以選擇殲-15作為彈射起飛的試驗對象非常合理。

(旺報)