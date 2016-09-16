擱淺船油汙西子灣 環保署限10天內清除
莫蘭蒂颱風造成4艘遠洋漁船撞成一團擱淺，10噸臭油汙染西子灣，目前油汙控制在夾灣內，船東及海事公司持續進行海面清汙及船艙殘油抽離，估計3至7天內完成；環保署副署長詹順貴表示，若10天內不能完成，協調港務公司加派人力，甚至全面接手。
4艘擱淺漁船中，富冠606號今上午8時左右成功脫險，因船體損毀，先拖至淺灘區進行船身檢查，並加緊作業抽除船上250公秉甲柴殘油；富冠707號船體和發電機良好，傍晚漲潮之際由拖駁船拖離，進入前鎮漁港停泊。
橫躺礁石、消波塊上的順天606號及半傾斜的永興發168號脫險難度極高，港務公司及船東規劃將順天船艙60公秉甲柴、永興發船內60公秉航空油及260公秉甲柴抽離後，再扶正拖離，若無法則評估船體支解。
因順天漁船油艙閥門卡住，須以破壞剪破壞甲板才可抽油，預計17日早可和富冠606號完成殘油抽除；永興發168漁船有12個油艙，但有些油艙因船體半傾斜泡在水裡，閥門在海底下不易尋找開啟，船東已把船圖交給海事公司，安排潛水鑽孔作業後，展開抽油。
漁船擱淺第一時間，高雄港務分公司、船東漏夜圍攔油索及施放吸油棉，已控制油污污染，攔油索將1、2公頃油汙範圍區分3塊，擱淺漁船一一排除後，清汙作業也能加快，雖然甲柴較無黏稠性，對生態衝擊力小，但柴油仍有臭油味，引發觀光客及周邊居民、漁民擔憂。
高市副市長史哲下午也到場勘災，盼港務公司能加派人力，專業執行；詹順貴要求10天內清除完畢，避免影響周遭海域多杯孔珊瑚生態。
(中時)
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