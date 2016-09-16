小三連生2胎難扶正 大亨中秋節澳門陪正宮
澳門娛樂大亨洗米華(周焯華)與正宮陳慧玲、小三Mandy Lieu家事鬧不停，3個月前出席飯局，還高唱《愛我別走》挽留決心離婚的陳慧玲，現在港媒又爆，中秋佳節洗米華沒去陪伴剛生下第二胎的Mandy，反而留在澳門與陳慧玲團圓過節，讓Mandy扶正之路越來越渺茫。
Mandy自與洗米華交往以來，已連續產下一子一女，替周家延續香火，即便如此，她仍難撼動陳慧玲在周家人心目中的地位。據悉，洗米華中秋節就選擇留在澳門團圓，獨留Mandy一個人在倫敦照顧小孩。
雖然陳慧玲決心離婚，但不只洗米華，周家人上上下下都不想她離開，而洗米華更是將離婚簽字一事，一拖再拖。有傳，洗米華為享齊人之福，可能會在英國曼徹斯特買一棟豪宅贈Mandy，讓2個小孩隨母親留在當地讀書。
(中時電子報)
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