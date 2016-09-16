颱風馬勒卡逼近 花蓮海邊現長浪

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颱風馬勒卡持續接近台灣，花蓮納入警戒範圍，上午太陽露臉，下午開始風浪增強，海邊出現長浪，海巡單位已在岸邊拉起封鎖線。

花蓮縣政府上午11時30分馬勒卡颱風一級災害應變中心開設，下午展開預防性撤村，包括秀林鄉的和平村、崇德村、富世村、秀林村、景美村、佳民村、水源村、銅門村、文蘭村及萬榮鄉的見晴村、馬遠村等保全對象，由軍警協助撤離。1050916

(中央社)