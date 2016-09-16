拜紅雀輸巨人所賜 小熊隔8年分區封王
美國職棒大聯盟小熊今天雖然在自家主場輸給釀酒人，不過紅雀在客場敗給巨人，也幫助小熊國聯中區封王魔術數字歸零，自2008年後，再度稱霸分區。
芝加哥小熊上一戰在客場以7比0痛擊聖路易紅雀，將分區封王魔術數字降到1，只要小熊再贏1場，或紅雀再輸1場，小熊就能獲得分區王座。
小熊今天以4比5不敵釀酒人，但紅雀以2比6輸給巨人，冠軍的喜悅小熊並沒有等太久。
雖然小熊輸掉4連戰的第1場比賽，不過根據美國職棒大聯盟官網報導，週五小熊和釀酒人比賽後將會慶祝，並準備下一輪的比賽。
小熊棒球營運總裁艾普斯坦（Theo Epstein）表示，「對於球季目前為止，大家所做的一切，我們感到驕傲。」
官網報導，這也是小熊第4次連續球季晉級季後賽，之前分別是1885年至86年、1906年至08年、2007年至08年。
小熊去年闖進國聯冠軍賽，但最終系列賽以0比4落敗，更沒有實現電影「回到未來2」的預言，今年捲土重來。1050916
(中央社)
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