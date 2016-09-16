鹿港洋厝農村再生 傳承辦桌文化
彰化縣鹿港鎮洋厝社區「辦桌」產業興盛，不少居民是「總鋪師」，還有端菜工、搭布帆、碗盤出租等周邊行業，社區今天透過農村再生活動，傳承文化。
配合行政院農業委員會水土保持局的農村再生計畫，鹿港鎮洋厝社區發展協會今天在福德公園舉辦「洋厝總鋪師，飄香傳千里」農村再生活化活動，盼讓民眾了解台灣傳統飲食及辦桌文化，進而帶動產業發展，彰化縣長魏明谷等人出席。
「辦桌」是台灣的人情味草根文化，也是洋厝社區重要產業，社區有許多知名辦桌總鋪師，還有從辦桌延伸的水腳、端菜工、場地布置、搭布帆、碗盤出租、舞台音響出租等相關行業，此次以稻米、蔬果、魚獲等在地食材，結合社區團隊表演，進行傳統美食創新、傳承技藝、凝聚社區向心力。
魏明谷說，農村再生透過社區營造及居民努力，使社區不僅是居住的地方，更是鄰里或觀光客來遊玩休閒的地方，同時達到推廣社區特色、發揚社區文化的效果，看到洋厝社區有優質公園與環境，都是社區成員努力經營的成果。
鹿港鎮長黃振彥說，洋厝社區從以前就有很多總鋪師居住，辦桌文化相當盛行，有名菜色包括鴨肉米糕、白菜滷等，洋厝社區今天配合農村再生課程辦理活動，活化社區特色，相當有意義，未來盼透過社區參訪交流，推廣洋厝社區特色。1050916
(中央社)
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