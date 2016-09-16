吳東融首度先發 心情興奮拚首安
今年季中選秀加盟中信兄弟的吳東融，球隊今天面對獅隊，教練團讓他扛下先發二壘手，生涯首度先發，吳東融表示，相當興奮，不過會做好自己應有的本分。
吳東融今年選秀以第4指名加盟中信，11日升上一軍，不過目前僅出賽3場，留下2個打數無安打，生涯首安還未出爐，吳東融表示，首次先發不緊張是騙人的，不過還是期待能夠順其自然，把握機會幫助球隊。
從業餘轉戰職業，吳東融說，最大的改變應該是很多球迷，跟業餘時期打球真的差很多，也讓自己上場時都非常興奮。
首度先發就扛下二壘手位置，平時二壘都是陣中主炮林智勝鎮守，吳東融回應，自己其實不會去想這麼多，整個球季很長，大家就是輪流上場，幫忙分擔，輪到自己就是努力做好該做的事。
(中時電子報)
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