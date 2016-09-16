公務人員休假 國軍像「孤兒」默默救災？他心好痛！

國軍犧牲中秋假期堅守崗位協助災後復原。(翻攝自江啟臣臉書)

莫蘭蒂強颱肆虐南台灣，高雄市災情慘重，國軍犧牲中秋假期堅守崗位協助救災，一名龍姓網友在臉書po文憤怒說，高雄撤除災防中心後，除了清潔隊與國軍外，其餘公部門的人都休假了，導致軍人幾乎就像「孤兒」一樣，默默地執行長官交辦的「災後復原」。龍姓網友還沉痛的說：不要這樣子欺負軍人！

國民黨立法院黨團書記長江啟臣也怒批，投入災後復原工作，國軍絕對不會推諉，「但是全部丟給國軍負責對嗎？請問我們的馮部長這時候你跑去哪裡了？要不要出來替國軍講幾句公道話？怎麼該講話的時候就是看不到你？」

龍姓網友指出，「昨天下午1830高雄市政府災防中心指揮官-陳菊大市長宣布撤除災防中心，所有的公家部門人員歡聲雷動（歡呼可以休假了），結果不到2小時，各級公家人員都跑光光，各級應變中心剩軍人在，然後軍人問了各級應變中心，得到答案是請自己請示國軍單位，各級公部門還說軍人不能夠留下來，他們就像孤兒一樣。」

龍姓網友不滿說，更扯的是，公家機關在下午1600時跟國軍申請大量兵力（至少超過1500人），說要支援各區域救災復原，結果1830後他們放假過中秋節去了，各級應變中心給軍方的答案都是誰申請就去支援誰，意思就是若是某區某里要的申請兵力那就支援那裡，我們高雄市政府及區公所的應變中心已經解除了（難聽點就是不關我的事情了）。而總結論是颱風後的第2天，除了清潔隊與國軍外，其餘公部門的人都休假了！

龍姓網友還憤怒說，國軍現在幾乎就像是孤兒一樣，默默無言的執行長官交辦的「災後復原」，而「政府各級公部門卻是開始休假，各級軍方長官與公部門的人，還有高雄陳大市長，你們知道國軍有多少人因為你們的一句話沒辦法休假嗎？你們知道國軍弟兄們有多少是受災戶而不敢也不能夠說嗎？國防部你們知道這些官兵也是人家的「孩子」「丈夫」「父親」嗎？難道這就是國防部宣稱的「待遇」、「尊嚴」、「出路」嗎？

高雄市政府今天則對龍姓網友所指，澄清並非事實，應變會議後既沒歡聲雷動，更沒停止工作，改組後的復原小組繼續指揮相關工作，工務、環保、教育、經發等單位也在持續作業，進行環境復舊、復水復電等工作，各區公所農損補助窗口也開放受理。

申請兵力卻無人聞問？高市府表示，市府各單位如工務環保等申請兵力支援，均有專責人員直接與軍方對口，再由申請的單位進行支援兵力協助區域的分工，目前許多單位也仍協請支援中。而另有進駐各區級應變中心兵力，在應變中心關閉後則歸建原單位，不會有無人聞問的情況。

(集團連線報導)