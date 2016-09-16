莫蘭蒂颱風災害救助 高雄30日內可申請
莫蘭蒂颱風造成高雄市災情慘重，市府社會局表示，有受損的民眾可在30天之內向各區公所申情災害救助，住屋室內淹水超過50公分，每戶補助1萬5000元；房子因災毀損而不能居住，每戶每人補助2萬元，至多補助10萬元；死亡及失蹤補助20萬元，重傷補助10萬元。
社會局表示，低收入戶及中低收入戶的住屋，因災毀損未達不堪居住者，每戶補助1萬5000元；住屋因土石流入自室內樓地板起算達30公分或面積達2分之1者，每戶補助1萬5000元。
另如家中車輛、房屋、土地及營業場所有因災受損，請於災後30日內，檢附相關證明文件向高雄市稅捐處或分處申報減免房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅。
社會局表示，各區公所將於災後20日內會同里幹事等相關人員，協助進行相關災害救助勘查及申請，民眾如需進一步瞭解，可於上班時間與各區公所（社會課）或社會局（社會救助科）洽詢，或連結社會局網頁。
(中時)
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