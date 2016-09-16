屏東佳冬羌園地區 淹水已消退

颱風莫蘭蒂帶來的豪雨加上滿潮，造成屏東佳冬鄉羌園地區變成水鄉澤國，屏東縣政府緊急調度抽水機日夜不休運轉，今天清晨所有積水消退，民眾趁著白天出太陽清理家園。

總統蔡英文昨天下午前往羌園地區勘災時，街道還是淹水成河，今天積水完全消退恢復街道樣貌。

縣府水利處長張朝恭指出，縣府在佳冬鄉原就有羌園、大武丁、塭豐、塭仔及海埔5座抽水站，莫蘭蒂颱風來襲之前，縣府已加強佈置34部移動抽水機，14日當天強風豪雨，縣府再從水利署第七河川局加調6部抽水機因應，但適逢滿潮，還是無法及時排出積水。

15日，縣府緊急從高雄市政府調來4部抽水機加入，總共5座抽水站及44部移動式抽水機持續運轉，15日深夜11時羌園村羌光路積水消退，至16日凌晨2時40分淹水最深的羌園國小一帶也退光，全面解除羌園地區淹水狀態。

環保局今天與國軍弟兄進駐佳冬鄉，全力協助鄉民災後復原及環境消毒作業。1050916

(中央社)