屏東佳冬羌園地區 淹水已消退
颱風莫蘭蒂帶來的豪雨加上滿潮，造成屏東佳冬鄉羌園地區變成水鄉澤國，屏東縣政府緊急調度抽水機日夜不休運轉，今天清晨所有積水消退，民眾趁著白天出太陽清理家園。
總統蔡英文昨天下午前往羌園地區勘災時，街道還是淹水成河，今天積水完全消退恢復街道樣貌。
縣府水利處長張朝恭指出，縣府在佳冬鄉原就有羌園、大武丁、塭豐、塭仔及海埔5座抽水站，莫蘭蒂颱風來襲之前，縣府已加強佈置34部移動抽水機，14日當天強風豪雨，縣府再從水利署第七河川局加調6部抽水機因應，但適逢滿潮，還是無法及時排出積水。
15日，縣府緊急從高雄市政府調來4部抽水機加入，總共5座抽水站及44部移動式抽水機持續運轉，15日深夜11時羌園村羌光路積水消退，至16日凌晨2時40分淹水最深的羌園國小一帶也退光，全面解除羌園地區淹水狀態。
環保局今天與國軍弟兄進駐佳冬鄉，全力協助鄉民災後復原及環境消毒作業。1050916
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。