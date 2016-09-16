屍速列車 創馬來西亞韓片最高票房
今年討論度最高的韓國電影「屍速列車」，橫掃亞洲市場，不僅榮登台灣影史活屍電影票房冠軍，在馬來西亞成績也嚇嚇叫，上映一周就已成為馬來西亞韓國片影史冠軍。
「屍速列車」以嗜血喪屍為基礎，融合父女親情、夫妻愛情及友情等元素，深刻描繪人性矛盾及自私，在韓國上映2個多月後觀影人次破指標性的千萬門檻，目前累積約1145萬人次，成為韓國年度票房冠軍。
在台灣上映邁入第三週的「屍速列車」，全台累計票房已破2.5億元，並超越好萊塢影星布萊德彼特（Brad Pitt）主演活屍電影「末日之戰」的2.36億元台灣票房，上映10天就成為台灣影史「活屍之王」。
「屍速列車」在馬來西亞票房成績也相當亮眼，正式上映前一周的試映票房已高達800萬令吉（約新台幣6400萬），正式上映一周票房成功翻倍，至今累積高達1630萬令吉票房，成績不僅壓倒其他同期上映的好萊塢電影，甚至還輕鬆摘下「最高韓國電影票房」紀錄。
「屍速列車」在亞洲其他國家也賣出好成績。香港從8月25日上映至今，目前累計票房也「嚇出」1600萬港元，創下香港恐怖片票房最高紀錄。在新加坡也同樣創下最高韓國片票房紀錄。
另外，由於「屍速列車」在馬來西亞成功吸引各族群觀眾進場，因此在社群媒體也掀起熱議，甚至各族群網友都紛紛惡搞這部電影。尤其近期馬來西亞捷運系統當機，導致許多人上班遲到，許多網友都紛紛藉這部片諷刺馬來西亞也有部「死速列車」。1050916
(中央社)
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