女友提分手 莽男火攻恐嚇判4年2月

新北市許姓男子不滿女友提分手，到女友所住公寓1樓樓梯間縱火，翌日又去她的學校丟汽油彈，幸無人傷亡。最高法院近日依恐嚇公眾等罪，判許男4年2月有期徒刑，全案定讞。

判決書指出，許姓公車司機不滿17歲的高姓女友提分手並避不見面，去年9月18日攜帶裝有汽油的寶特瓶，到高女住家，將汽油淋在公寓1樓樓梯間的機車、腳踏車、尼龍袋等可燃雜物上，以打火機點燃後騎機車離去，導致抽水馬達等物品燒毀。

翌日上午，許男帶著以塑膠牛奶罐、玻璃酒瓶等物製成的汽油彈，至女友就讀的土城區某高職，但許的可疑行蹤遭該校教官識破、攔阻其入內；許被趕出後，沿校外圍牆而行，先後丟擲汽油彈至校內機車棚、教學大樓草坪。這2起縱火事件並未造成人員傷亡，警方也在第一時間逮捕許男，依法送辦。

法官審理時，許男供稱自己是因為躁鬱症復發，加上有工作、買房買車、娶妻生子等多重壓力無法宣洩，才前往高女的公寓縱火，與分手無關，且當時是因為煙蒂不慎引燃汽油，非故意縱火。

此外，許男的律師也說，許是因為精神疾病影響，一時失慮鑄成大錯，犯後也坦承犯行，且與被害人達成和解，請求法官減輕其刑。

一審新北地院判許男5年10月，二審高等法院依放火燒毀現供人使用之住宅未遂罪、恐嚇公眾罪，改判4年2月，許男不服提上訴。

最高法院維持高院見解，認為許因與女友有感情糾紛就放火報復，案發時有行為辨識能力等，不過他事後已賠償並取得公寓受災戶原諒，並獲得校方諒解，認定二審量刑適當，駁回上訴確定。1050916

(中央社)