颱風重創金門 金防部搶先救災獲好評

颱風莫蘭蒂昨天凌晨重創金門，全島停水停電，更有超過7成路樹倒塌，淹沒道路，無法通行；當天上午金防部立刻出動官兵清理環境，今天持續全力協助善後，受到民眾好評。

金防部指揮官郝以知今天向前來視察的行政院長林全表示，風災後，金門縣政府請求960人次，金防部主動加派260人次到受災嚴重的地區，全力投入民宅的清理及救助工作。

金防部說，風災後第一時間就出動1500名官兵清理，全力協助搶救復原，到今天累計出動兵力2669員、車輛7類177輛、甲車1類10輛、舟艇2艘、工程機具6類81部，共清理79公里道路，垃圾樹枝清運5噸，水溝31.5公里。

金防部表示，現階段主要任務是清理路樹及移除路障，恢復交通，未來將持續協助地方政府恢復市容。

縣長陳福海感謝國軍第一時間動員1500人投入救災，也特別感謝林全本金門勘災，以中央的高度協助金門解決一些迫切的問題，儘速接通水、電及交通，讓金門鄉親心裡覺得更加踏實。

陳福海表示，這次風災對金門林木造成極大破壞，但這是危機也是轉機，在中央及縣府共同投入災害復原下，儘速重建美好的金門。1050916

(中央社)