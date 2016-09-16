颱風馬勒卡逼近 桃竹苗中納警戒

我要評比

今年第16號颱風馬勒卡持續接近，中央氣象局今天傍晚將桃竹苗和台中列為警戒範圍，今晚到明天整天都有大雨發生機率。

根據氣象局公布的最新風雨預測，明天清晨上午6時到中午12時，北北基平均風力達7級，宜蘭平均風力達8級，符合人事行政總處停班停課標準，不過氣象局說，颱風假放不放還是得看各縣市政府決定。

中央氣象局觀測，今年第16號颱風馬勒卡今天傍晚5時位在恆春東方約310公里海面上，正以每小時19公里速度向北北西轉北進行，近中心最大風速每秒43公尺，7級風暴風半徑150公里。

中央氣象局表示，中颱馬勒卡暴風圈正逐漸進入台灣東南部海面，對台灣東半部及台中以北陸地構成威脅，氣象局傍晚也將桃園、新竹、苗栗和台中等地區列為警戒區域。

氣象局同時發布大雨特報，受颱風外圍環流影響，今晚到明天宜蘭、花蓮、新北市、基隆、桃園、台北市山區、新竹山區、苗栗山區、台中山區、南投山區、雲林山區及嘉義山區有局部大雨發生機率。1050916

(中央社)