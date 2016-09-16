颱風外圍環流影響 12縣市大雨特報

我要評比

受到中颱馬勒卡及外圍環流影響，中央氣象局今天晚間對台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣發布大雨特報。

氣象局表示，今晚至明日宜蘭地區、花蓮地區、新北地區、基隆地區、桃園地區、台北山區、新竹山區、苗栗山區、台中山區、南投山區、雲林山區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請注意坍方及落石。1050916

(中央社)