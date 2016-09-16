世大羽球錦標賽 中華隊團體組奪冠
中華台北代表隊在俄羅斯莫斯科州拉緬斯科耶市舉行的「第14屆世界大學羽球錦標賽」決賽中，以3比0擊敗中國大陸代表隊，勇奪團體組冠軍。
中華台北代表隊由國立台灣大學體育室副教授陳志一領軍，成員包括台北市政府體育局科長羅國偉、中華民國大專校院體育總會王士豪、台北市立大學廖焜福與國立體育大學羽球隊王家閔2名教練，以及來自4所大學校院，包括國立體育大學、台北市立大學、國立台灣師範大學及國立台北商業大學的12名選手，一行17人參加本屆羽球錦標賽，一路過關斬將。
除了9月12日預賽因策略考量以1比4不敵中國大陸，中華隊在預賽皆以5比0分別擊敗斯洛伐克及印度、在4強與8強賽又分別以3比0擊敗俄羅斯及泰國，最後在決賽更以3比0輕取中國大陸，奪得參賽以來首次團體組冠軍，也締造台灣首次在團體組比賽擊敗中國大陸代表隊的紀錄。
中華民國駐俄羅斯代表王建業於15日比賽休兵日，特別以午餐款待代表隊一行，除慰勞代表隊辛勞外，並代表政府轉達祝賀之意。
「世界大學羽球錦標賽」是國際大學體育協會（International University Sports Federation, FISU）主辦，首屆比賽於1990年在賽普勒斯舉行，每2年舉行1次，本屆比賽共有來自17國的選手參與。中華代表隊參加完今年9月12日至9月14日團體組比賽後，將參加9月16至18日舉行的個人組比賽，繼續為國爭光。1050916
(中央社)
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