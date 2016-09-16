中秋月亮露臉 小偷趁機犯案

台東連續2天下雨，昨晚中秋夜月亮露臉，嚴姓慣竊卻利用明亮的月光偷荖葉苗，遭警民合作逮捕。

前科累累的吸毒嚴姓慣竊嫌犯，以為農民在中秋夜晚會在親人團聚，便放心地跑到知本一處荖葉園內，竊取園內的荖葉種苗，農民發現後立刻通知警方，警方與農民合力阻止竊嫌逃跑，並於園內起出綑綁完畢的荖葉苗六大包，讓竊嫌百口莫辯。

7月初，尼伯特颱風吹倒台東地區7成荖葉園，荖葉價格飆漲，許多受災農民急於復耕，造成荖葉種苗奇貨可居，一株老葉苗叫價新台幣25元，同時也引起宵小覬覦。

被害陳姓農民的荖葉園，在尼伯特風災時也傾倒，為了保留種苗特別用人力清除荖葉棚架，保留荖葉種苗作為復耕使用，但風災後仍遭竊兩次。昨夜他開車到田裡巡視，發現田裡有不明燈光閃爍，他趨前查看果然看到一名男子在田裡摘取荖葉苗，陳姓農友立刻開車擋住竊嫌機車，同時撥打110報警。

警方到場後，嫌犯矢口否認犯行，一下辯稱是在田裡撿蝸牛，一下又說心情不好出門散心，一度企圖趁隙逃跑，在警方喝令制止下才配合偵辦。隨後四名支援警力在荖葉園內進行地毯式搜索，果然找到六大包綑綁完畢的荖葉苗，市值超過3萬元，嫌犯才坦承犯行，還一度向農民下跪請求放他一馬。

陳姓農友說，荖葉園遭風災摧毀，讓他損失上百萬，原本園裡還有殘餘荖葉可採收，風災後就被竊取兩次，現在連準備復耕使用的荖葉苗也來偷，還選在中秋團圓之夜，如果不是因為家人預警性撤離到親友家防颱，他今天就不會來巡田，荖葉苗可能又被偷光光了。

台東縣警察局台東分局長陳膺方表示，警方於颱風期間特別指示各分駐（派出）所加強高經濟作物農地、集貨場等處所防竊勤務，並結合義警、巡守隊等民力加強巡邏。1050916

(中央社)