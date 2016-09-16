17日全猿主場賽後 首映陳金鋒最後專訪
陳金鋒將於18日舉行引退賽， Lamigo TV團隊企劃專訪這位低調的英雄，全程35分鐘侃侃而談30年的棒球魂，所有專訪內容將在17日比賽結束後，於球場大螢幕播放與球迷分享，將讓所有球迷一起為他感動一次。
陳金鋒的這次退休前最後一次專訪，談及小時開始打棒球與哥哥陳連宏之間的趣味互動，以及對棒球的認知與價值觀，球迷看後必能更加了解他的棒球心路歷程，桃猿隊多位球員也會在這個專訪，發表對這位心目中台灣英雄的景仰。
陳金鋒的「野球魂」特展「Chen My Life」，也將在17日起於內外野架設留版，所有球迷都可以留下對他的祝福。另桃猿球團當日也會發放La new Bears紀念臂章，內野限量5000份，外野限量1000份，與球迷一同分享陳金鋒的退休榮耀。
(中時電子報)
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