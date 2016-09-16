「馮太太」舒淇婚後返台？High揪昔日煙霧彈同框
舒淇本月3日閃電宣布與馮德倫結婚，小倆口趁在布拉格拍片空檔合體拍了婚紗照，甜蜜閃瞎眾人，14日她在助理陪同下回到香港，當時媒體問她是否會回台灣過中秋節？她微笑點點頭沒說話，今(16日)稍早她在Instagram分享登機影片，媒體則報導她此行疑是回來娘家過節。
「馮太太」舒淇昨分享喝下午茶美照，順便秀出左手上的婚戒，難得放閃，常當「空中飛人」的她，剛剛在Instagram分享登機前影片，還打趣與昔日「煙霧彈」彭于晏的廣告螢幕同框，笑說：「這也能遇見」，據《自由時報》報導，舒淇此行正是要返回台灣，然而影片中不見馮德倫現身，讓人相當好奇「台灣女婿」是否也會愛相隨，跟舒淇一同在台亮相呢？
(中時電子報)
關鍵字：舒淇
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