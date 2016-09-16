楊改蘭殺子案 縣鎮村6人遭處分

中國大陸甘肅一名28歲農婦手刃4名子女再自殺的慘劇，官方今天公布調查處置情況，縣、鎮、村共6名官員遭到警告、撤職等處分。

綜合大陸媒體報導，疑似因低收入保障福利被取消，8月24日在甘肅康樂縣景古鎮阿姑村，28歲的年輕媽媽楊改蘭用斧頭砍殺自己的4個子女，並讓其中3個孩子服毒，爾後自己服農藥自殺。4名幼童介於3到8歲，有些因搶救無效而死。

楊改蘭的丈夫李克英料理完孩子的後事後，9月4日被發現在離家不遠的樹林裡服毒自殺。這個四代同堂的家庭只剩下楊改蘭52歲的父親和70歲的奶奶。

甘肅省政府新聞辦官方微博今天公布署名康樂縣政府新聞辦公室的調查情況表示，經公安部門和檢察機關現場調查，「確定這是一起特大故意殺人案」。

甘肅官方表示，造成這起事件的原因是矛盾糾紛排查調處不主動不及時、對楊家危房改造工作不深入、對扶貧政策的落實不完全到位、對死者家屬相關安撫工作不夠。

在問責處理方面，經州委、縣委研究決定，對縣、鎮、村三級工作失職責任人員實施問責。

包括縣政府副縣長馬永忠黨內警告處分、景古鎮黨委書記白仲明，黨委副書記兼鎮長呂強黨內嚴重警告處分、景古鎮副鎮長陳廣健留黨察看一年處分，建議行政撤職、景古鎮阿姑山村黨支部書記李進軍留黨察看一年處分，黨內職務自動撤銷。

村委會主任魏公輝留黨察看一年處分，建議按相關規定予以罷免。1050916

(中央社)