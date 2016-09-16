颱風搞破壞 小三通航班縮減

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受到颱風莫蘭蒂影響，金門小三通港區設施受損，金門縣車船處今天宣布，17日到23日縮減金門到廈門及金門到泉州航班，並視維修狀況再行調整公告。

車船處表示，由於颱風莫蘭蒂威力強大，吹壞港區部分設施，今天金廈和金泉航班全部停航。由於現在僅開放部份空間使用，明天起到23日，縮減金廈航班為每天20班、金泉航線減為每天4班。

車船處說，將視維修狀況調整公告航班；提醒旅客搭船前，預先向船公司確認航班。1050916

(中央社)