日本販賣iPhone 7 配備電子支付功能

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共同社報導，美國蘋果公司今天在日本發售新智慧型手機iPhone 7與iPhone7 Plus，新款機型重視日本市場，因此配備電子支付功能。

NTT DoCoMo等日本3大行動通信業者同時開始受理相關業務。

報導說，新款機型重視日本市場，因此配備了使用以IC交通卡Suica為首的電子貨幣所需的FeliCa功能等。

iPhone被認為全球銷售減速，但在日本智慧型手機市占率高於其他國家和地區。蘋果或許希望藉由發售重視日本市場的機型來恢復買氣。

東京表參道的蘋果門市在開賣前就超過100人排隊。住在東京的女性熊谷知子笑著說：「聽說有支付功能，所以想早點用一下。」

NTT DoCoMo社長吉澤和弘出席在東京有樂町車站附近門市舉行的發售活動，表示「預購狀況是有史以來最佳」。

以FeliCa的配備為契機，蘋果10月開始提供Apple Pay支付服務。除電子貨幣外，新機型還有信用卡支付功能。此外，新款iPhone的特點包括採防水設計、無耳機接孔等。1050916

(中央社)