美職MLB 小熊隊8年來首度分區封王

儘管今晚以4比5敗給密爾瓦基釀酒人隊，美國職棒大聯盟芝加哥小熊隊今天仍成為本季首支取得分區冠軍的隊伍。

法新社報導，雖然小熊隊今晚無法自力封王，但靠舊金山巨人隊在主場以6比2擊敗聖路易紅雀，仍讓小熊拿下自2008年來首座國聯中區冠軍。

輸球的小熊隊沒有在自家球場繞場，他們將改於16日對釀酒人4連戰的第2戰結束後再舉行慶祝。

釀酒人隊第7局在1出局後，靠代打傑奈特（Scooter Gennett）敲出二壘打送回壘上2名跑者打破兩隊僵局，幫釀酒人取得5比3領先。釀酒人隊先發投手尼爾森（Jimmy Nelson）6局失3分拿下勝投，這也是他生涯12度面對小熊隊拿下的首勝。1050916

(中央社)