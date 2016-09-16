法國第戎市發生爆炸 當局稱非恐攻

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法國東部第戎發生爆炸，損壞許多民房。(圖/推特)

綜合外電報導，法國東部大城第戎(Dijon，巴黎東南方300公里處)發生嚴重爆炸，至少有9人受傷，不過當局否認此事件是恐怖攻擊。

第戎是法國東部重要的交通樞紐，許多公路與鐵路匯集於此，因此這場爆炸容易聯想到死怖攻擊，不過當地政府已排除這個可能，僅是瓦斯爆炸。爆炸威力相當大，已傳出有居民在此受困

法國當地媒體報導，這場爆炸毀壞了8棟建築物，多半是民房，此區域並非商業區。

(中時電子報)