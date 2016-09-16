雙颱接力侵台 民間團體發起掃街運動
莫蘭蒂颱風侵臺，不只破壞中秋團圓興致，沿街路樹、招牌掉落以及住戶盆栽砸落，也造成外出民眾生命危險並阻礙交通，民間團體山達基教會今（16）日發起掃街活動，協助集中大型砸落物及可能阻擋排水口的垃圾，有學生主動加入行列，利用假期服務社區，表示第一次覺得中秋節過得很有意義。
颱風造成高雄街道滿是傾倒路樹及樹枝，山達基教會為避免倒下的路樹、招牌等大型物品阻擋交通，及樹葉、塑膠袋因接連大雨影響排水系統，召集志工沿街清掃，有學生自願響應，認為與其在家中無聊，不如利用假期服務社區更有意義。
帶隊志工李天立表示此次行動是受到《快樂之道》作者L. 羅恩賀伯特理念啟發：「你可以做很多事，為照顧這個星球盡一份心力。但首先要認為這是你份內的責任，然後建議其他人也這麼做。」李也將此書贈送民眾，分享「捍衛並改善環境」的重要性。
據中央氣象局表示，要到18日颱風轉往東北朝日本前進，風雨才會逐漸緩和下來。志工也提醒民眾外出注意找掩體，保護自身安全。
(中時)
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