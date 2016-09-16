承諾與聯合國合作 南蘇丹卻遲不行動
聯合國維和行動主席蘇和（Herve Ladsous）日前督促南蘇丹信守10天前所做的承諾，包括允諾更多維和部隊進駐以及給予維和部隊行動自由等，否則將採取武器禁運制裁。
本月稍早，聯合國安理會造訪南蘇丹，總統基爾（Salva Kiir）同意增加4000名維和部隊進駐該國，以及允諾維和部隊行動自由以隨時保護人民安全。但這項承諾至今均未實踐。
7月首都朱巴（Juba）再度爆發內亂，8月安理會授權維和部隊進行區域性安全維護工作，同時威脅基爾若不合作，聯合國將採取武器禁運的制裁。
南蘇丹歷經數十年內戰於2011年脫離蘇丹獨立。維和部隊自2011年起駐紮該國至今。
血流成河的內戰所換來的獨立卻僅僅維持2年和平，由於基爾與當時的副總統馬查爾（Riek Machar）不合，後者率眾成為叛軍，國家再度陷入政治惡鬥的暴亂中。1年前雙方簽署和平協議，不料今年7月協議破裂，內亂再起，馬查爾逃往他國藏匿。
南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）今天報導指出，安理會成員國呼籲南蘇丹信守承諾，採取具體化行動，不過成員國彼此也有矛盾。
英國與法國確信武器禁運是最有效的制裁。美國駐聯合國大使鮑爾（Samantha Power）也表示，如果基爾不守信，美國支持這項制裁。
可是俄羅斯駐聯國大使伊利契夫（Petr Illichev）卻提出警告，武器禁運可能迫使南蘇丹政府放棄追求和平的意願。他認為10天太倉促，至少應該給南蘇丹政府1個月時間安排所有相關事宜。1050916
(中央社)
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